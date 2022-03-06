Путин разрешил расплачиваться рублями с кредиторами из «недружественных» стран

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которые разрешает российским должникам рассчитываться с кредиторами из «недружественных» стран в рублях. Имеются в виду долги, выплаты по которым превышают 10 миллионов рублей в месяц или валютный эквивалент этой суммы по официальному курсу ЦБ на 1 число каждого месяца.

Список недружественных стран поручено составить правительству РФ в течение двух дней.

После ввода российских войск в Украину страны Запада ввели против РФ жесткие санкции. На этом фоне рубль обвалился до исторических минимумов.