Сразу пять крупных западных СМИ объявили о приостановке работы в России

Такие меры объясняются принятием закона об уголовной ответственности за распространение ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

Bloomberg останавливает работу своих журналистов в России, телеканалы прекращают вещание в стране.

«Изменения в Уголовном кодексе... делают невозможным продолжать какое-либо подобие нормальной журналистики внутри страны», — заявил главный редактор Bloomberg Джон Миклтуэйт.

«Мы будем продолжать оценивать ситуацию и принимать решения о дальнейших шагах», — отметили в руководстве CNN.

ABC тоже не намерен возобновлять вещание, пока не оценит ситуацию из-за нового закона как безопасную для сотрудников.

«CBS News на данный момент не вещает из России, пока мы наблюдаем за условиями для нашей команды в стране, учитывая принятый сегодня закон о медиа», — говорится в заявлении телеканала.

CBC со своей стороны считает, что новое законодательство, «похоже, криминализирует независимое освещение текущей ситуации в Украине и России».

Президент Владимир Путин вечером 4 марта подписал закон, который вводит уголовное наказание до 15 лет колонии за распространение недостоверной информации о действиях вооруженных сил России. Также по новому закону под уголовную ответственность попадают «призывы к санкциям против России».