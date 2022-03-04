Глава СПЧ не исключил смертной казни за преступления в Донбассе

«Я считаю, решение о возвращении смертной казни в большей степени зависит от внутренних факторов, а не от того, как об этом думают в Европе, и не от нашего членства в Совете Европы»,— заявил РИА Новости председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев. Он отметил, что сам против возвращения смертной казни.

«Но что имел в виду Дмитрий Анатольевич и некоторые другие деятели, которые говорят о возвращении смертной казни? Они имеют в виду наказания за военные преступления, на территории Донбасса в первую очередь», — уверен глава СПЧ. По его предположению, когда российские войска выведут из Украина и начнутся расследования этих преступлений, тогда вопрос возвращения смертной казни начнут обсуждать в обществе.

25 февраля Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в СЕ в связи с вводом войск в Украину. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев тогда заявил, что это дает российским властям возможность восстановить «ряд важных институтов», в числе которых он назвал смертную казнь «для опаснейших преступников».