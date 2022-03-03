США пополнили список адресных санкций

США объявили о новых санкциях за боевые действия в Украине. В них попали 19 олигархов и 47 связанных с ними лиц.

Среди представителей российской элиты в списке оказались, в частности, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, миллиардер Алишер Усманов, бизнесмен Евгений Пригожин, Борис и Аркадий Ротенберги, глава «Ростеха» Сергей Чемезов, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, глава «Транснефти» Николай Токарев и их семьи. Всем запрещается въезд в США, санкции также накладываются на их компании и бизнес их родных.

Ограничения затрагивают Фонд стратегической культуры, портал «Одна Родина», «Ритм Евразии», журнал «Камертон», SouthFront, агентство «Инфорос», New Eastern Outlook («Новое восточное обозрение»), Oriental Review и портал United World International.