IKEA остановила работу в России и Белоруссии на 3 месяца

Торговая сеть IKEA, выпускающая мебель и товары для дома, объявила о приостановке работы в России и Белоруссии до 31 мая.

«Война в Украине оказывает огромное влияние на людей и приводит к серьезным нарушениям в цепочке поставок и торговых условиях, поэтому группы компаний решили приостановить деятельность IKEA в России», — сообщается в Twitter компании.

Остановлен весь импорт и экспорт в РФ и Белоруссию, производство в России, продажи во всех магазинах, в том числе онлайн, а также операционная деятельность в Белоруссии. При этом сотрудникам заявили, что зарплату (и льготы) пока оставят, также они должны будут продолжать администрирование и операционную работу на складах.

Торговые центры «Мега» продолжат работать, чтобы у людей был доступ к товарам первой необходимости.

Отмечается, что IKEA создаст фонд для поддержки сотрудников в это время.