РКН потребовал от Google удалить приложение «Дождя»*

Роскомнадзор потребовал от Google удалить приложение «Дождь»* из своего интернет-магазина. Об этом сообщает телеканал со ссылкой на уведомление от Google.

В документе требование объясняется позицией Генпрокуратуры. Google принял решение удалить приложение «Дождя»* из Google Play.

Сегодня об аналогичном требовании Роскомнадзора сообщил главный редактор «Эха Москы» Алексей Венедиктов. Сегодня совет директоров постановил ликвидировать радиостанцию и ее сайт.

1 марта Роскомнадзор заблокировал доступ к сайтам телеканала «Дождь»* и «Эха Москвы» по требованию Генпрокуратуры, а также отключил радиостанцию от эфира.

В надзорном органе утверждают, что оба СМИ «систематически» размещали информацию «с призывами к экстремистской деятельности, насилию», а также «заведомо ложные сведения в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР». Генпрокуратура также считает, что на «Дожде»* и «Эхе Москвы» публиковалась информация, содержащая «призывы к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности» и к участию «в массовых публичных мероприятиях».

*Телеканал «Дождь» включен Минюстом России в реестр иностранных агентов