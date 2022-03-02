Bloomberg объяснил, почему НАТО не вводит бесполетную зону над Украиной

Бои в Украине продолжаются уже неделю. Города подвергаются бомбардировкам в то время, как самый могущественный военный альянс в мире следит за этим и не торопится вводить бесполетную зону над Украиной, пишет Bloomberg. НАТО ясно дало понять, что не будет размещать в Украине войска, но отправило туда вооружение и средства защиты.

Для создания бесполетной зоны требуется, чтобы самолеты НАТО охраняли воздушное пространство. Таким образом, силы альянса, которые уже находятся в непосредственной близости от боевых действий, будут еще ближе к конфликту. Это, отмечает издание, повышает вероятность какой-либо неудачи, после которой события будут развиваться по спирали.

Бесполетные зоны разворачивали раньше в Боснии и Ираке, но в ограниченном виде. Создание такого пространства над Украиной, пишет Bloomberg, фактически втянет НАТО в боевые действия. В таком случае риск широкой эскалации увеличивается.