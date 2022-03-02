Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка

«Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений. В силу предписания Центрального банка России Сбербанк России не сможет осуществить поставку ликвидности в европейские дочерние банки», — приводит «Интерфакс» заявление кредитной организации.

Сбербанк отметил, что его дочерние банки обладают высоким уровнем капитала и качеством активов, вклады клиентов застрахованы в соответствии с местным законодательством. Активов банка достаточно для осуществления выплат всем вкладчикам.

Европейский Центробанк 28 февраля сообщил о рисках банкротства Sberbank Europe AG («дочка» Сбербанка России) и ее подразделений в Хорватии и Словении из-за проблем с ликвидностью.

Сбербанк попал под санкции США, ЕС и Великобритании из-за ввода российских войск в Украину.