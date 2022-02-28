Оппозиционеры в эмиграции создали Антивоенный комитет России

Об этом сообщается в Telegram-канале бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского.

«Антивоенный Комитет России базируется на простом, но очень важном для нас принципе. Есть четкая разница между россиянами — недобровольными участниками путинских авантюр — и теми, кто осознанно помогает путинскому режиму в братоубийственной агрессии. Мы несем моральную ответственность за то, что не смогли предотвратить войну, что допустили вероломное нападение российских войск на соседнюю страну. Но непосредственные участники вторжения — разрабатывавшие план генералы и политическое руководство России — должны быть названы военными преступниками. Каждый из них в отдельности и все они вместе должны понести наказание за содеянное», — говорится в заявлении.

Также там отмечается, что «Антивоенный комитет России обращается к правительствам мира с требованием занять принципиальную позицию по отношению к нарушителям международного права».

В состав комитета вошли:

Михаил Ходорковский, Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, историк Юрий Пивоваров, журналист Евгений Киселев, политик Владимир Кара-Мурза, политик Дмитрий Гудков, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович.