Лизингодатель из Ирландии отзывает у «Победы» три Boeing

В Стамбуле арестован Boeing 737 российской авиакомпании «Победа», прилетевший туда из Минеральных вод. Ему не дали отправиться обратно из-за требований лизингодателя на фоне санкций ЕС, передает РБК со ссылкой на источник в группе «Аэрофлот», куда входит и лоукостер «Победа».

По его словам, турецкие авиавласти наложили запрет на вылет воздушного судна. Всего лизингодатель, название которого не приводится, отзывает три борта Boeing «Победы».

Ранее Евросоюз ввел санкции, предусматривающие запрет на продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Им также нельзя оказывать услуги по страхованию и техническому обслуживанию гражданских воздушных судов. В Евросоюзе отмечают, что три четверти нынешнего коммерческого воздушного флота России построено в ЕС, США и Канаде.

24 февраля санкции против «Аэрофлота» ввела Великобритания, закрыв свое небо для самолетов российского перевозчика.