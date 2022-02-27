На антивоенном шествии в Москве задержали оператора «Дождя»* и продюсера «Холода»

Продюсер подкастов «Холода» Алексей Пономарев и оператор телеканала «Дождь»* Андрей Карасев задержаны на антивоенном шествии на Новом Арбате.

Главред издания «Холод» Таисия Бекбулатова* заявила, что у Пономарева была пресс-карта, на акции он собирал материал для подкаста. «Дождь»* передает, что у Карасева была пресс-карта, жилет с надписью «Пресса» и электронная версия редакционного задания.

По подсчетам «ОВД-Инфо»*, которые приводит «Медуза»*, по всей России 27 февраля на антивоенных акциях задержаны, по меньшей мере, 500 человек, в том числе более 180 — в Москве.

*Телеканал «Дождь», Таисия Бекбулатова, «ОВД-Инфо», «Медуза» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»