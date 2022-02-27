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Украина согласилась провести переговоры с РФ в Гомеле

27.02.2022

Об этом сообщили в Национальном пресс-центре Белоруссии, позднее информацию подтвердил глава российской делегации Владимир Мединский

По его словам, представители Украины уже направляются в Гомель.

Ранее Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале, что поговорил с Александром Лукашенко. Однако он не привел подробностей.

В Национальном пресс-центре Белоруссии общественный деятель Юрий Воскресенский рассказал журналистам, что Лукашенко убедил Зеленского согласиться на переговоры в Гомеле.

«По моей информации только что президент Зеленский набрал президента Лукашенко. Президент Лукашенко убедил президента Зеленского спасти государственный суверенитет Украины, и украинская делегация сейчас выезжает в Гомель», — заявил он.

Ранее Киев отказывался от переговорных площадок в Белоруссии, поскольку, по словам украинского руководства, эта республика участвует в нападении на Украину.

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