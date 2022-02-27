Украина отказалась от переговоров с Россией в Белоруссии

Представителей Украины не будет на переговорах с российской стороной в белорусском Гомеле, сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Этот формат реально обсуждался. Но в последний момент российские переговорщики потребовали от украинской армии сначала сложить оружие. По этому поводу сразу поступило предложение отправиться вслед за “российским военным кораблем”. Поэтому их сегодняшние заявления и решения несмотря ни на что демонстративно ехать в Гомель — лишь информационное давление и попытка перевести ответственность на Украину», — говорится в его заявлении в Facebook.

«Украина готова к переговорам, но не готова выслушать какие-либо предварительные условия. Это касается и места проведения. Мы не можем отправиться в Белоруссию, с территории которой самолеты и ракеты направляются в наши города. В том же случае с безопасностью нашей делегации мы были бы вынуждены полагаться на гарантию принимающей стороны. Учитывая предыдущие события, такие гарантии стоят очень мало», — добавил Никифоров.

В то же время в Кремле утверждают, что именно украинская сторона предложила Гомель в качестве площадки для переговоров. «Город Гомель был предложен украинской стороной. Именно украинской стороной. Как место для переговоров. Как мы уже говорили, российская делегация готова к этим переговорам на месте. Российскую делегацию возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский» — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Пресс-секретарь Владимира Зеленского, говоря о «русском военном корабле», вероятно, имел в виду аудиозапись переговоров украинских и российских военнослужащих во время боя за остров Змеиный, которую 24 февраля опубликовал советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. В ролике дважды звучит предложение «сложить оружие и сдаться во избежание кровопролития и неоправданных жертв». В противном случае, говорит голос на записи, «будет нанесен бомбово-штурмовой удар». На это следует ответ: «Русский военный корабль, иди *****!». Подтверждения подлинности этой аудиозаписи нет, Минобороны РФ ее не комментировало.