Российские врачи подписали открытое письмо Путину

The New Times публикует этот текст полностью:

«Мы, российские врачи, медсестры, медбратья и фельдшеры, выступаем решительно против военных действий, совершаемых российскими вооруженными силами на территории Украины.

Мы не ищем виновных и никого не судим. Наше призвание — сохранять человеческую жизнь. Поэтому трудно вообразить профессию более гуманную, чем профессия врача. И сейчас, в это тяжелое для обеих стран время, мы призываем к немедленному прекращению боевых действий и к решению всех политических вопросов исключительно мирным путем.

Как и во все времена, мы не разделяем воюющих на своих и чужих. Мы давали клятву помогать всем людям, вне зависимости от национальности, вероисповедания или политических взглядов. Но сейчас нашей помощи недостаточно. Боевые действия заберут множество жизней, покалечат столько судеб, что мы не успеем помочь при всех возможных усилиях. Кричать от боли, взывая к матерям, все будут на одном языке.

Любой снаряд или пуля, даже не достигшие цели и не забравшие чью-то жизнь, все равно несут с собой страх, панику и боль. Боль, с которой сжимается сердце. Сейчас болят сердца у мирных граждан. У солдат. У солдатских матерей и жён. У детей. Никто не заслуживает этого страха. Никто не заслуживает быть убитым или покалеченным. Случайно или намеренно.

На территории проведения спецоперации находятся наши родные, друзья, пациенты и коллеги. Среди них нет ни одного человека, кому творящееся кровопролитие шло бы на пользу. Мы не можем оставаться в стороне от боли и страданий, которые с каждой минутой приумножаются.

Человеческая жизнь бесценна. Чтобы убить человека, хватит мгновения, в то время как лечение и восстановление пострадавших может длиться годами. И за мгновения сегодняшних боевых действий мы будем расплачиваться долгие годы в дальнейшем.

Какими бы благими целями ни оправдывалось применение смертельного оружия, оно остается смертельным. Смертельным и вызывающим боль и страдания.

Поэтому, следуя своим клятвам и сохраняя гуманное и равноправное отношение ко всем жизням, мы требуем немедленного прекращения всех операций с применением смертельного оружия».

Ранее с призывом остановить военные действия в Украине выступили российские журналисты, актеры и режиссеры, академики РАН и научные журналисты, руководители НКО и благотворительных фондов, деятели культуры.