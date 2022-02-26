Более 200 руководителей НКО и благотворительных фондов призвали Путина остановить вторжение в Украину

The New Times приводит полный текст обращения:

«Мы выступаем против военных действий, которые наша страна осуществляет на территории Украины. Вся наша работа — это борьба за достоинство человека, спасение жизней. Война несовместима ни с жизнью, ни с достоинством, ни с базовыми принципами человечности. Война — это гуманитарная катастрофа, которая множит боль и страдания. Её последствия сводят на нет наши многолетние усилия. Мы считаем бесчеловечными силовые методы решения политических конфликтов и призываем вас к прекращению огня и началу переговоров».

Среди подписавших:

учредитель фонда «Вера», директор Центра паллиативной помощи Москвы Нюта Федермессер

учредитель фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава,

руководитель благотворительной организации «Ночлежка» Григорий Свердлин,

народная артистка, учредитель фонда «Подари жизнь» Чулпан Хаматова

народная артистка, попечитель фонда «Дети-Бабочки» Ксения Раппопорт и другие.

Ранее с призывом остановить военные действия в Украине выступили российские журналисты, актеры и режиссеры, академики РАН и научные журналисты.