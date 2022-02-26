Более 2 тыс. деятелей культуры призвали остановить войну

Более 2 тыс. деятелей культуры и искусства в России призвали власти немедленно остановить войну с Украиной. Обращение опубликовано на портале Spectate.

В письме говорится о том, что 24 февраля Россия начала «внезапное, агрессивное и открытое военное наступление». Авторы отмечают, что поводом для операции назвали защиту жителей ДНР и ЛНР, но «военные действия ведутся на всей территории Украины и в ее крупных городах».

«Среди жителей этих городов — большое количество наших родственников, друзей, знакомых и коллег. Мы требуем остановить эту длящуюся с 2014 года войну c Украиной — суверенным и независимым государством — и начать вести с ней переговоры на уважительных и равноправных основаниях», — заявили авторы обращения.

Они отмечают, что «все, что было сделано в культурном плане за последние 30 лет, сегодня оказалось поставлено под удар: все международные связи будут разорваны, культурные частные или государственные институции будут законсервированы, партнерские отношения с другими странами будут приостановлены».

Письмо подписали более 2 тыс. художников, кураторов, архитекторов, критиков, искусствоведов, арт-менеджеров и других деятелей культуры и искусства. «Выражаем свою абсолютную солидарность с жителями Украины и говорим решительное «Нет войне!». Мы требуем немедленной остановки всех военных действий, вывода войск с территории Украины и проведения мирных переговоров», — говорится в письме.