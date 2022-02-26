США и ЕС ввели санкции против Путина, Лаврова и другого высшего руководства РФ

Санкции США

В «черном списке» (SDN), опубликованном Минфином Соединенных Штатов, оказались президент Владимир Путин, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, и глава Генштаба Валерий Герасимов.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) внесло Путина в список SDN, объяснив это тем, что он как верховный главнокомандующий ответственен за «военное вторжение» в Украину.

Активы фигуранта этого списка (если таковые найдутся) в юрисдикции США должны быть заблокированы. При этом под вторичные санкции могут попасть не американцы, замеченные в «существенном содействии» этому лицу. Путину теперь запрещен въезд в Соединенные Штаты, кроме ситуаций, отдельно определенных Вашингтоном.

«Ни у Путина, ни у Лаврова нет счетов ни в Британии, ни где-либо за рубежом?», — заявила ранее официальный представитель МИД Мария Захарова.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки анонсировала полные блокирующие санкции против Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), который, в том числе, занимается распространением вакцины «Спутник V» в мире.

«Министр финансов также введет полные блокирующие санкции против РФПИ — принадлежащей государству финансовой структуры, которая функционирует как суверенный фонд благосостояния, который отвечает за привлечение капитала в секторы российской экономики с высоким потенциалом роста», — написала Псаки в Twitter.

Ранее администрация Соединенных Штатов объявила санкции против российских госбанков, госкомпаний, поставок американских технологий в РФ, а также против российских высокопоставленных лиц и их детей.

Санкции ЕС

Они тоже распространяются на президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, главу МИД Сергея Лаврова, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главу МВД Владимира Колокольцева, спецпредставителя президента Сергея Иванова (всего около 100 человек из России и Белоруссии).

Помимо этого, европейские санкции включают:

Запрет на экспорт в РФ товаров для авиационной и космической промышленности, продукции двойного назначения, оборудования и технологий для НПЗ.

Санкции против 60 ведущих компаний «оборонки», а также РЖД, КамАЗа, «Ростеха», «Северного машиностроительного предприятия», «Алмаз-Антея», «Калашникова», «Сухого», «МиГ», ОАК.

Санкции против Минобороны, Службы внешней разведки, Управления делами президента, Рособоронэкспорта.

Санкции против Альфа-банка, Промсвязьбанка, банков «Открытие» и «Россия».

Запрет для граждан и компаний РФ хранить на депозитах в европейских банках больше 100 тысяч евро, запрет на продажу россиянам ценных бумаг в евро.

Правительству РФ, Центробанку и отдельным финансовым институтам ограничен доступ к рынку капитала ЕС.

С 28 февраля прекращается упрощенный визовый режим. Он действовал для дипломатов, бизнесменов, официальных делегаций. Без «упрощенки» также остались члены национальных и региональных правительств и законодательных собраний, Конституционного и Верховного судов.

Великобритания ввела дополнительные санкции в авиаотрасли. Ранее она закрыла свое небо для «Аэрофлота», теперь же запретила полеты российских частных воздушных судов.

«Действия Путина незаконны, и здесь не приветствуют тех, кто получает выгоду от российской агрессии на Украине. Я ужесточил запретные меры в Великобритании, чтобы ни один российский частный самолет не мог заходить в воздушное пространство Великобритании или приземляться», — написал в Twitter министр транспорта Грант Шэппс. Решение вступает в силу немедленно.

Фото: eer.ru