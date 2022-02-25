Россия закрыла небо для самолетов Великобритании

«25 февраля 2022 года с 11:00 по московскому времени введено ограничение на использование воздушного пространства РФ для полетов воздушных судов, принадлежащих, взятых в аренду или находящихся в эксплуатации у лиц, связанных с Великобританией или зарегистрированных в Великобритании, в пункты на территории РФ, включая транзитные полеты через воздушное пространство РФ», — говорится в заявлении Росавиации.

Накануне Великобритания в ответ на вторжение России в Украину запретила полеты российской авиакомпании «Аэрофлот», которая выполняет ежедневные рейсы по маршруту Москва — Лондон.

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