Стихийная антивоенная акция прошла в Новосибирске

На площади Ленина в Новосибирске прошла стихийная акция против войны в Украине. Как сообщает портал «Новосибирск онлайн», сначала это были одиночные пикеты, затем стали подтягиваться другие участники. Максимальное число собралось, когда уже стемнело.

Самым популярным лозунгом стал «Нет войне», его же скандировали собравшиеся.

Затем люди отправились в импровизированное шествие по городу, в это время на площади задержали несколько человек и увели в автозак. Сообщается, что среди задержанных оказалась Александра Попова, которая была кандидатом в депутаты горсовета Новосибирска.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что не владеют информацией о задержаниях.