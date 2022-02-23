Bloomberg подсчитал потери российских олигархов с начала года

Как отмечает Bloomberg, наибольшие потери понес члена совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко — 6,4 млрд долларов из 16 млрд. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с начала года потерял 6,2 млрд (при состоянии в 26,2 млрд долларов), президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов лишился 3,5 млрд.

Согласно данным агентства, совокупное состояние российских миллиардеров сейчас составляет 343 млрд долларов против 375 млрд в конце прошлого года.

Накануне санкции против Тимченко ввела Великобритания. Ему запретили въезд в страну, его активы в Соединенном Королевстве будут заморожены.