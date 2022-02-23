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Bloomberg подсчитал потери российских олигархов с начала года

23.02.2022

По данным агентства, состояние 23 богатейших бизнесменов РФ на фоне эскалации ситуации вокруг Украины сократилось на 32 млрд долларов

Как отмечает Bloomberg, наибольшие потери понес члена совета директоров «Сибура» и «Новатэка» Геннадий Тимченко — 6,4 млрд долларов из 16 млрд. Председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон с начала года потерял 6,2 млрд (при состоянии в 26,2 млрд долларов), президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов лишился 3,5 млрд.

Согласно данным агентства, совокупное состояние российских миллиардеров сейчас составляет 343 млрд долларов против 375 млрд в конце прошлого года.

Накануне санкции против Тимченко ввела Великобритания. Ему запретили въезд в страну, его активы в Соединенном Королевстве будут заморожены.

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