Госдума одобрила договоры о дружбе и взаимопомощи с ДНР и ЛНР

В ходе заседания спикер нижней палаты Вячеслав Володин призвал поблагодарить президента Владимира Путина за «мужество, ответственную позицию» по поводу признания независимости ДНР и ЛНР.

Во втором чтении один депутат проголосовал против, но в третьем решение было принято единогласно. Олег Смолин из КПРФ взял слово и попросил занести в протокол, что случайно «задел сенсорный экран», поэтому его голос был против.

Ранее сегодня парламенты ДНР и ЛНР единогласно ратифицировали соглашения о дружбе и сотрудничестве с РФ.