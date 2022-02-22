Как мир отреагировал на признание Москвой независимости ДНР и ЛНР

Президент России накануне выступил с телеобращением к гражданам РФ. Сначала он почти час рассказывал об истории Украины, после чего сказал, что принял решение признать суверенитет ДНР и ЛНР. Государственные телеканалы сразу показали процесс подписания указов, а также договоров о дружбе и взаимопомощи. Госдума и Совет Федерации ратифицируют их сегодня.

Кто поддержал действия Путина:

Президент Абхазии Аслан Бжания: «Решение о признании суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики является справедливым, базируется на адекватной оценке геополитической реальности, соответствует современным вызовам и угрозам».

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов: «Конец территориальной целостности Украины положил киевский режим, развязав жестокий террор в отношении народа Донбасса. Россия проявила невероятное терпение и выдержку, оставляя киевским властям шанс, рассчитывая, что благоразумие возьмет верх и будет выбран курс к национальному примирению на основе Минских договоренностей».

Член полсовета хуситов Мухаммед Али аль-Хуси призвал в Twitter проявлять сдержанность и «не втягиваться в войну, направленную на истощение потенциала России».

Кто выступил против:

Президент США в телефонном разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским «решительно осудил» решение Путина признать ДНР и ЛНР. Джо Байден уже подписал указ о санкциях против торговли и инвестиций в республики, а также о блокировке имущества лиц, связанных с ними.

Глава МИД Канады Мелани Жоли: «Канада вместе со своими партнерами и союзниками отреагирует твердо на это вопиющее неуважение международного права. Мы готовимся ввести экономические санкции за эти действия, отдельные от тех, которые подготовлены в ответ на любое дальнейшее военное вторжение России в Украину».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон: «Это грубое нарушение суверенитета и целостности Украины сделало Минские соглашения и процесс неосуществимыми». Сегодня Лондон объявит о новых санкциях против Москвы.

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал ввести «точечные европейские санкции». По мнению Парижа, признание ДНР и ЛНР стало «нарушением со стороны России международных обязательств и суверенитета Украины».

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок назвала признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса нарушением суверенитета Украины, «вопиющим нарушением международного права» и «тяжелым ударом по дипломатическим усилиям мирного урегулирования». Она предупредила, что Германия и международные партнеры «отреагируют на это нарушение международного права».

Президент Финляндии Саули Ниинистё: «Финляндия осуждает односторонний акт, который нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины. Признание регионов сепаратистов в восточной Украине — это серьезное нарушение минских договоренностей». Он пообещал, что Хельсинки присоединится к «коллективному ответу» ЕС.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий назвал решение Владимира Путина «окончательным отказом от диалога и вопиющим нарушением международного права». Он призвал ответить «незамедлительными санкциями».

Президент Молдавии Майя Санду: «Это явно противоречит международному законодательству. Молдова по-прежнему твердо привержена поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ».

Президент Румынии Клаус Йоханнис: «Румыния решительно осуждает признание Россией Донецкой и Луганской областей Украины независимыми. Это вопиющее нарушение международного права, которое должно повлечь за собой самую жесткую реакцию международного сообщества. Мы твердо поддерживаем украинский суверенитет и территориальную целостность».

Президент Грузии Саломе Зурабишвили: «Грузия строго осуждает "признание" Россией Донецкого и Луганского регионов Украины, что является повторением того сценария, в результате которого последовала оккупация 20 процентов нашей территории».

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди: «Должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Луганской и Донецкой народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен: «Признание двух сепаратистских регионов на Украине — вопиющее нарушение международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений».

Глава Евросовета Шарль Мишель опубликовал у себя в Twitter тот же текст.

Генсек ООН Антониу Гутерреш: «Генсек считает решение России нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины», — этот шаг «противоречит принципам ООН.

Председатель ОБСЕ Збигнев Рау: «Что касается решения президента Путина, мы выражаем нашу непоколебимую поддержку территориальной целостности Украины в международно признанных границах. Мы призываем Российскую Федерацию воздержаться от любого военного вмешательства для реализации этого прискорбного решения и учитывать долгосрочные последствия для международных отношений».

Президент ПАСЕ Тини Кокс: «Присоединяюсь к заявлению генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич о том, что признание Российской Федерацией так называемых "народных республик" Донецкой и Луганской областей — это нарушение международного права и представляет одностороннее нарушение Минских соглашений, которые остаются единственной основой для урегулирования конфликта в Донбассе».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что решение Путина «подрывает суверенитет и территориальную целостность Украины, разрушает усилия, направленные на разрешение конфликта, и нарушает минские договоренности».

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь заявил, что Китай приветствует все усилия, направленные на урегулирование украинской проблемы дипломатическими средствами с учетом имеющихся озабоченностей, и призывает все стороны воздерживаться от действий, которые могут привести к эскалации ситуации.