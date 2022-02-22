Россия вводит войска в Донбасс

На портале правовой информации опубликованы указы президента России о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В них говорится, что Вооруженные силы РФ должны обеспечить там «поддержание мира».

«Министерству обороны Российской Федерации обеспечить до заключения договора, указанного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами Российской Федерации на территории Донецкой народной республики функций по поддержанию мира», — говорится в документе о признании ДНР. Такая же формулировка содержится в указе о признании ЛНР.

Также там говорится, что МИД России должен провести с обеими республиками переговоры об установлении дипломатических отношений и о подготовке проекта договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.

Оба документа вступили в силу со дня подписания.

В понедельник, 21 февраля, Владимир Путин в телеобращении к гражданам России заявил, что принял решение признать ДНР и ЛНР.