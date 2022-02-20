ЕС не поверил заявлениям ДНР и ЛНР о планах Украины напасть на них

«ЕС не видит оснований для утверждений, приходящих из неподконтрольных правительству регионов Донецка и Луганска, о возможном украинском наступлении. ЕС призывает Россию к конструктивному диалогу, дипломатии, сдержанности и деэскалации», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Брюссель также приветствовал «позицию сдержанности» Киева перед лицом «продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации». При этом ЕС обеспокоен, что «инсценированные события» могут стать предлогом для «военной эскалации».

ДНР ранее опубликовала «план наступления Украины». Согласно ему, территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики якобы собираются захватить за пять суток.