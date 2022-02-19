ДНР заявила о «плане Украины» захватить ее территорию

Народная милиция самопровозглашенной ДНР опубликовала «план наступления Украины». Согласно ему, территорию Донецкой области якобы собираются захватить за пять суток.

Согласно публикации, три бригады армии Украины намерены провести массированный обстрел и уничтожить объекты военного и гражданского назначения с помощью авиации и беспилотников. Наступление на территорию ДНР, по сообщению Народной милиции, планируется по линии Краматорск-Дебальцево, на Приазовском и Луганском направлениях. Власти Украины говорят, что не планируют наступательных операций.

18 февраля власти самопровозглашенных ДНР и ЛНР сообщили об эвакуации населения в Россию. Администрация Ростовской области заявляла СМИ, что о подобных планах ранее не было известно. Позже выяснилось, что видеообращения руководства республик были записаны за несколько дней, при том, что в них говорится именно о 18 февраля. В ДНР и ЛНР объявили мобилизацию.