Байден созывает заседание Совета нацбезопасности США на фоне кризиса вокруг Украины

«Президент Байден продолжает следить за меняющейся ситуацией на Украине и его команда по национальной безопасности регулярно докладывает ему о развитии событий», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Сегодня глава государства соберет заседание Совета национальной безопасности.

Сообщается, что Джо Байдена проинформировали о встречах вице-президента Камалы Харрис на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Она провела переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, а также с лидерами стран Балтии, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими.

Россия отрицает планы нападения на Украину.