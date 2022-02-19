Глава ЛНР объявил всеобщую мобилизацию вслед за ДНР

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник подписал указ о всеобщей мобилизации. Ранее сегодня аналогичное решение принял его коллега из ДНР Денис Пушилин. Согласно указу Пасечника, мобилизация объявлена «для отражения агрессии» против ЛНР. В армию призывают всех мужчин в возрасте от 18 до 55 лет, состоящих на воинском учете и в запасе. Им запрещено выезжать из республики.

Помимо этого, госорганам разрешено изымать транспорт и «другое необходимое для нужд обороны имущество» у предприятий, организаций и граждан.