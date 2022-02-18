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Володин назвал неслучайным обращение Госдумы к президенту о признании ДНР и ЛНР

18.02.2022

Спикер нижней палаты парламента обвинил в этом Владимира Зеленского

«Зеленский своими словами фактически отказывается от выполнения Минских договоренностей», — написал Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Местные выборы, политическое урегулирование — вопросы, которые невозможно решить без согласования с представителями народных республик. Если стороны конфликта не будут вести переговоры, то кто тогда должен решать эти проблемы?» — отметил спикер Госдумы, напомнив, что президент Украины отказался вести переговоры с ЛНР и ДНР.

«Неслучайно депутаты Государственной думы высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Мирные люди страдают, гибнут. Мы не можем быть безучастными. Нас беспокоит вопрос защиты проживающих там российских граждан и соотечественников», — заключил Володин.

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