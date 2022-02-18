Постпред США при ООН обвинила РФ во вторжениях в Восточную Европу

Об этом она сообщила в интервью CNN, расшифровка которого опубликована на сайте постпредства. Интервьюер обратил внимание на логическую нестыковку: на Западе и в Украине утверждают, что Москва не планирует проявлять агрессию, однако некоторые политики говорят о неминуемом вторжении.

«Это то, как действуют русские. Они разместили эти войска на границе. Мы видели, как они это делали, когда вторгались в другие части Восточной Европы», — ответила дипломат.

Томас-Гринфилд также добавила, что во время заседания Совета Безопасности ООН госсекретарь США Энтони Блинкен призвал представителя России заявить присутствующим, что Москва не намерена нападать на Украину. «И они этого не сделали. Что ж, их намерения предельно ясны», — уверена американский постпред.

По ее словам, если вторжения не произойдет, это будет означать успех дипломатических усилий Вашингтона.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предположил, что Россия лишь ищет предлог, чтобы напасть на Украину.

Фото: Reuters

