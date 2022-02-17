Блинкен в Совбезе ООН заявил о готовности России начать вторжение в Украину в ближайшее время

«По нашей информации ясно, что эти [российские] силы, в том числе наземные войска, самолеты, корабли, готовятся начать атаку против Украины в ближайшие дни», — заявил глава Госдепартамента Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая на заседании Совбеза ООН. По его мнению, Москва может перед этим «создать предлог».

По словам госсекретаря США, если вторжения не произойдет, Вашингтон воспримет это с облегчением. Блинкен также подтвердил получение ответов России по гарантиям безопасности и предложил главе МИД Сергею Лаврову встретиться в Европе на следующей неделе.

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