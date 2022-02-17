Великобритания свернула программу «золотых виз»

Об этом в Twitter заявила министр внутренних дел Прити Патель. По ее словам, решение вступит в силу после проверки всех ранее выданных виз инвесторам первого уровня. «Это только начало новой борьбы с мошенничеством и нелегальными финансами», — заверила министр.

Ранее The Financial Times написала со ссылкой на источники в окружении главы МВД, что Великобритания закроет программу выдачи «золотых виз» в ближайшие недели из-за призывов «остановить поток "грязных денег"» на фоне обострения ситуации на границе с Украиной.

Лондон с 2008 года выдавал «золотые визы» в обмен на инвестиции от 2 миллионов фунтов стерлингов. В 2020-м парламентский комитет по разведке и безопасности заявил, что эта схема привлекает коррупционеров из России.