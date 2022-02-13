В Сенат США внесли законопроект об ответственности Белоруссии в случае вторжения России в Украину

Автором документа выступил сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд. По его мнению, если вторжение России в Украину произойдет с территории Белоруссии, республику необходимо подвергнуть санкциям.

Политик предлагает наложить ограничения на Минск за следующие действия:

участие совместно с Россией во вторжении в Украину,

предоставление материальной, тактической или иной помощи российскому вторжению в Украину,

работа с российской разведкой во время вторжения,

приобретение и передача летального оружия, которое используется при нападении на Украину.

«Белоруссия впускает тысячи российских военнослужащих к границе с Украиной. США должны дать понять, что к любой стране, которая поддержит попытки России вторгнуться в Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции», — заявил Лэнкфорд. Он подчеркнул, что легче остановить войну, которая не началась, чем закончить уже начавшуюся.

В Белоруссии сейчас проходят совместные с РФ учения «Союзная решимость». Запад считает, что под видом маневров Москва готовит вторжение в Украину.