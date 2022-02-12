В Туркменистане 12 марта пройдут внеочередные выборы президента

Гурбангулы Бердымухамедов, занимающий должность главы государства 15 лет, заявил накануне о намерении уступить бразды правления молодым, оставив за собой лишь должность председателя Халк Маслахаты (верхней палаты парламента).

«Теперь вот уже 15 лет я работаю на высшей и очень ответственной должности Президента Туркменистана. <...> Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности», — сказал Бердымухамедов на заседании верхней палаты.

В последний раз Бердымухамедов был избран на пост президента в феврале 2017 года. Очередные выборы должны были пройти в 2024 году.