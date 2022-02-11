Иван Павлов*: ФСБ просто “рубит палки”, чтобы показывать свою значимость

Ивану Сафронову не дали возможности доказать свою невиновность. Советник главы «Роскосмоса» просил ноутбук и три часа, чтобы найти в открытом доступе данные, в передаче которых его обвиняют (следствие утверждает, что Сафронов передал Чехии информацию о военной деятельности России на Ближнем Востоке). О том, что эти данные есть в открытом доступе, бывший журналист крупных российских изданий заявил во время заседания суда по продлению ареста. Сафронов заявил, что якобы переданные им сведения — «секрет Полишинеля», а чтобы это доказать, ему нужны три часа и ноутбук. Однако, продолжил он, у него этого нет, как и вообще возможности защищаться в суде.

Адвокат Сафронова Иван Павлов* объяснил The New Times, как работает следствие по делам о государственной измене:

Человеку говорят: ты собрал где-то гостайну и передал ее вражеской разведке. Серьезное обвинение? Серьезное. Сначала ему долгое время не говорят, что же это за гостайна, а потом, после окончания предварительного следствия, уже прошло 1,5 года, ему говорят: вот, смотри, вот это. Он говорит: слушайте, это же не гостайна, это в газетах написано. Следователь говорит: нет, я проверил, в газетах не написано. Он говорит: да как, дайте мне компьютер, интернет, я вам сейчас покажу это. Следователь говорит: нет, не дам, у меня нет таких полномочий, ты, извини меня, в Лефортово содержишься, все режимное. А как объяснить, что это не гостайна, а открытые данные? Следователь говорит: а я за тебя все проверил, много всего в интернете посмотрел, выбрал похожее, отдал экспертам, и они подтвердили, что там нет того, что ты передал.

Эксперты ведь не смотрели весь интернет, они смотрели то, что им следователь преподнес из интернета. Вам понятно, какой подход был использован?



Нас [адвокатов] ограничивали там во всем, нам нельзя было проносить с собой ручку, то есть ручку можно, а бумажку нельзя. Нам приходилось все по памяти, по кусочкам выносить, а фрагменты были немаленькие. И мы нашли все в интернете, от А до Я, все сведения в отрытом доступе, не в грифованных документах.

А адресаты? Один из них, Мартин Лариш, который работал журналистом в Москве, в период работы познакомился с Сафроновым и другими журналистами, потом уехал обратно в Чехию. Приятельские отношения остались, они переписывались, вместе ездили в отпуск, Сафронов приезжал к нему на свадьбу, то есть, он не скрывал эти отношения.

Кем был Лариш на самом деле и является ли он сотрудником спецслужб, никто не может проверить.

Но есть какой-то генерал ФСБ, который положил в материалы дела справку, где сказал: «Мартин Лариш — вражина и шпион». Кроме этой справки никаких подтверждений этому нет



Зачастую так и происходит. Очень много наших подзащитных, начиная с Александра Никитина, которого обвинили в передаче гостайны в 1996 году, — там тоже одним из аргументов защиты было то, что все опубликовано в открытых источниках. Никитин, кстати, был оправдан в том числе из-за этого аргумента. У Григория Пасько, журналиста, которого в 2001 году обвинили в госизмене, то же самое, там удалось отбить из 60 пунктов обвинения 58. Два нелепых пункта остались в приговоре, просто судья эту нелепость нарочито, мне кажется, оставил. Наказание по этой статье 12-20 лет, а ему назначили четыре года, ниже низшего.

Сейчас у нас Валерий Голубкин, у него такая же история. Валерий Митько [президент Арктической академии наук, был обвинён в шпионаже за то, что якобы вывозил секретные сведения в Китай. На самом деле Митько приезжал в Китай с лекциями по приглашению Даляньского университета, а материалы, которые он брал с собой, касались исключительно его научной и преподавательской деятельности] — такая же история. Все есть в открытых источниках.

ФСБ просто рубит палки себе для того, чтобы показывать свою значимость



Сафронов, конечно, крепкий в этом плане, а стариков-то за что? У нас есть подзащитный, которому больше 80 лет. Валерий Митько, ученый, профессор, доктор наук со всеми регалиями, академик. Или Валерий Голубкин, человек, который является светилом российской науки, 77 лет ему.

Самых слабых берут и привлекают к уголовной ответственности. Потому что легко, потому что они не будут сопротивляться, они продукты системы, еще той, советской



Они доверяют органам всю жизнь, а когда система поворачивается к ним таким боком, для них это неожиданно, они продолжают по инерции доверять этой системе. Еще когда адвокат толком не подошел к ним, следователь уже использует это и начинает давить на них. Они подписывают иногда такие вещи, как Светлана Давыдова, например, она столько всего на себя наговорила, для того чтобы ее просто пустили к детям. Напугали просто. Дело прекращено, перед ней извинились, но понимаете, как работает эта система?

*Иван Павлов включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: Даниил Берман