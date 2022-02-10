Путин заявил о необходимости добиться исчерпывающих гарантий безопасности для РФ

«Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь — добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закреплённых гарантий безопасности нашей страны», — говорится в обращении Владимира Путина, опубликованном на сайте Кремля по случаю Дня дипломатического работника.

Праздник учрежден 31 октября 2002 года. Дата 10 февраля связана с историей первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа. На этот день 1549 года приходится наиболее раннее упоминание о нём.

В декабре МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего потребовал отказаться от расширения альянса на восток, включая Украину. В противном случае в ведомстве не исключили нового витка конфронтации.

В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Они завершились без конкретных результатов, в связи с этим Москва запросила письменные ответы. Вашингтон и Североатлантический альянс передали их в конце января.