Western Union останавливает переводы внутри России

«Компания фокусируется на развитии традиционно востребованной услуги международных денежных переводов и продолжает развивать многоканальную платформу, которая позволяет партнерам Western Union быстро и с соблюдением всех нормативных требований запустить переводы за рубеж для своих клиентов»,— сообщил РБК представитель компании.

По его словам, решение принято в связи с низкой востребованностью внутрироссийских операций.

С 24 марта лимит внутренних переводов у Western Union будет снижен до 5 тыс. руб. С 1 апреля исчезнет возможность получить выплату или возврат. Те, кто перевел деньги, но они не были получены адресатом, с 1 апреля могут вернуть их через «Почту России».

Ранее международные платежные системы Visa и MasterCard выразили опасение снижением доли в РФ из-за протекционизма регулятора, развития системы быстрых платежей (СБП) и выхода новых игроков на платежный рынок.