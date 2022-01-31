Visa и MasterCard теряют долю в России

Компании представили финансовую отчетность, где поделились угрозой рисков, которые могут помешать им конкурировать с местными игроками, в частности в РФ, пишет «Коммерсантъ». В качестве таких факторов названы протекционизм регулятора, развитие системы быстрых платежей (СБП) и появление новых игроков.

«Установленные правительством обязательства и/или ограничения в отношении международных платежных систем могут помешать нам конкурировать с поставщиками услуг в определенных странах… В России законодательство фактически запрещает нам обрабатывать внутренние транзакции. Контролируемая Центральным банком Национальная система платежных карт (НСПК) — единственная организацией, которой разрешено проводить обработку внутри страны», — отмечается в отчете Visa.

В отчете НСПК за 2021 год отмечается, что по эмиссии доля платежной системы «Мир» за год выросла с 29% до 32,3%, а по объему операций — с 23% до 25%. При этом в концепции развития национальной платежной системы Банка России записано, что в 2024 году «Мир» должна по объему операций занимать на российском рынке 30%.

Активно развивается и СБП: если в декабре 2020 года через нее прошло около 30 млн платежей на 200 млрд руб., то в декабре 2021-го — более 130 млн платежей почти на 800 млрд руб.