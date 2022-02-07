Правозащитник Игорь Каляпин ушел из «Комитета против пыток»

«Разногласия возникли по поводу того, как организация должна развиваться дальше. Я считаю, что необходимо заниматься не только юридической работой, но на ее основе также выстраивать общественно-политические действия», — объяснил теперь уже экс-глава организации в интервью The Insider*.

«Все научились писать жалобы прокурору, в суд, в Следственный комитет. А тут надо что-то новое: с какими-то политиками начинать общаться, в какие-то комиссии ходить, с какими-то не очень приятными людьми взаимодействовать. Коллегам это очень не нравилось. Им просто было лень этим заниматься», — добавил правозащитник.

Его место в «Комитете против пыток» занял Сергей Бабинец. Каляпин остается членом Совета по правам человека при президенте РФ.

В конце января Рамзан Кадыров назвал Игоря Каляпина и журналистку «Новой газеты» Елену Милашину «террористами» и «пособниками террористов» и призвал правоохранительные органы задержать их. Елена Милашина покинула Россию.

Вскоре подъезд и дверь квартиры матери Каляпина обклеили оскорбительными плакатами.

Из-за высказываний Кадырова о журналистах, правозащитниках и семье Янгулбаевых «Новая газета», «Комитет против пыток», а также бывший юрист организации Абубакар Янгулбаев обратились в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ.

* The Insider включен Минюстом России в реестр «иностранных агентов»