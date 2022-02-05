Власти Германии усмотрели опасность в запуске «Северного потока – 2»

«“Северный поток – 2” повышает необходимость диверсифицировать источники нашего газоснабжения. Геополитическая ситуация также вынуждает создавать другие возможности импорта газа», — заявил он в интервью медиагруппе Funke. По словам политика, газовый рынок в ФРГ сейчас не регулируется. «До сих пор у нас не появилось возможностей для государственного вмешательства. Такое положение вещей не должно сохраняться», — уверен вице-канцлер.

Для введения газопровода «Северный поток – 2» в эксплуатацию компания Nord Stream 2 AG должна получить регистрацию независимого транспортного оператора. 29 декабря президент РФ заявил, что Россия вместе с партнёрами выполнила свою задачу по созданию газовой магистрали, теперь слово за европейцами.