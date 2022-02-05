Главу «Международного Мемориала»* вызвали в СК из-за проверки о «реабилитации нацизма»

Глава историко-просветительского общества «Международный Мемориал»* сообщил, что его вызвали в СК По данным РБК, причиной стало обращение движения «Ветераны России». Там считают, что общество причастно к «реабилитации нацизма» «путем отрицания, умышленного замалчивания и фальсификации фактов преступлений нацистских пособников».

Материалы проверки 2 февраля были зарегистрированы в следственном отделе по Тверскому району управления по Центральному административному округу Главного следственного управления СК по Москве.

«Ветераны России» утверждают, что в списке жертв политических репрессий, который ведет «Мемориал»*, содержатся нацистские «каратели» и «пособники», в качестве примера приводятся 25 имен из этой базы данных. Всего она содержит более 3,1 млн человек.

В «Мемориале» подчеркнули, что в их базе нет информации о предшествующей или дальнейшей биографии упоминаемых лиц, «вели они безупречный образ жизни или грешили, — только сведения о незаконных репрессиях по политическим мотивам». Там также отметили, что некоторые из незаконно репрессированных перед войной действительно впоследствии сотрудничали с нацистами, но «это никак не отменяет факта незаконной репрессии и реабилитации».

«Точно так же нет оснований исключать из базы министерства обороны имена чекистов, которые были вполне справедливо осуждены за пытки арестованных и фальсификацию дел, но во время Великой Отечественной войны досрочно освобождены и сражались с фашистами. Незаконные репрессии, преступления и подвиги — это разные факты, не отменяющие друг друга», — подчеркнули в «Мемориале»*.

28 декабря 2021 года Верховный суд России ликвидировал «Международный Мемориал»* и все его региональные подразделения по требованию Генпрокуратуры. На следующий день, 29 декабря, Мосгорсуд принял такое же решение в отношении правозащитного центра «Мемориал»* по иску столичной прокуратуры. Претензии касались фактов отсутствия маркировки иноагента на некоторых материалах, в чем прокуроры усматривали попытку скрыть этот статус.

*«Мемориал» и «Международный Мемориал» включены Минюстом России в реестр «иностранных агентов»

Фото: ПЦ «Мемориал»