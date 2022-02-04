Минюст признал нежелательной организацию, проводившую форум Немцова

Министерство юстиции России включило в реестр нежелательных иностранных организаций польскую WOT Foundation, следует из информации на сайте ведомства. Фонд внесли в список в соответствии с частями 1, 4 и 7 статьи 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

Ранее Генпрокуратура признала WOT Foundation нежелательным в России, поскольку его деятельность якобы «представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации».

WOT Foundation был одним из организаторов Форума Бориса Немцова в 2019 году, который проводится «Фондом Бориса Немцова за свободу», основанным дочерью политика Жанной. Председатель правления WOT Foundation — Анастасия Сергеева, сооснователь ассоциации «За свободную Россию», зарегистрированной в Варшаве.