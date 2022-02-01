В МИД РФ опровергли передачу ответа на предложения США по безопасности

Так он прокомментировал РИА Новости информацию, опубликованную Washington Post.

Ранее издание написало, что США получил ответ от Москвы по гарантиям безопасности. В Госдепартаменте, однако, не стали раскрывать содержание документа, указав, что считают «непродуктивным» его публичное обсуждение. «Этот вопрос должна решить Москва, оставим это на её усмотрение», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства.

В декабре МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего потребовал отказаться от расширения альянса на восток, включая Украину. В противном случае в ведомстве не исключили нового витка конфронтации.

В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Они завершились без конкретных результатов, в связи с этим Москва запросила письменные ответы. Вашингтон и Североатлантический альянс передали их в конце января.

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