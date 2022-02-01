США получили от России письменный ответ по гарантиям безопасности

«Этот вопрос должна решить Москва, оставим это на её усмотрение», — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства газете Washington Post.

«Мы по-прежнему полностью привержены диалогу для решения этих вопросов и продолжим тесные консультации с нашими союзниками и партнёрами, включая Украину», — добавил он.

Россия направила ответ США в преддверии телефонного разговора главы МИДа Сергея Лаврова с госсекретарём Энтони Блинкеном, который должен состояться сегодня.

В декабре МИД России опубликовал проекты договоров с США и НАТО, где в числе прочего потребовал отказаться от расширения альянса на восток, включая Украину. В противном случае в ведомстве не исключили нового витка конфронтации.

В начале января в Европе состоялись три раунда переговоров с представителями США, НАТО и ОБСЕ. Они завершились без конкретных результатов, в связи с этим Москва запросила письменные ответы. Вашингтон и Североатлантический альянс передали их в конце января.