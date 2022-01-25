Хорватия предупредила об отзыве своих военных из НАТО в случае конфликта России и Украины

«Мы не только не будем отправлять военных, но если произойдет эскалация, отзовем всех до последнего хорватского военного. Это не связано ни с Украиной, ни с Россией, это связано с динамикой американской внутренней политики, Джо Байдена и его администрации, которых я поддержал, единственный в Европе… Но в вопросах международной безопасности вижу опасное поведение»,— сказал глава государства в эфире национального телевидения (цитата по РИА Новости). Глава государства гарантировал неучастие страны в назревающем конфликте.

Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел онлайн-встречу с главами США, Германии, Франции, Италии, Польши, Евросоюза, Еврокомиссии и НАТО по поводу ситуации у границ Украины. Участники совещания пришли к общему мнению, что в случае нападения Москвы на Киев должны предпринять «быстрый и карательный ответ», включая беспрецедентный пакет санкций.

Россия категорически отвергает обвинения и утверждает, что не собирается ни на кого нападать.