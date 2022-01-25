Президент США и премьер Британии обсудили «беспрецедентный пакет санкций» против РФ

Они обсудили развитие ситуации вокруг Украины, в том числе ограничительные меры против России на случай эскалации конфликта, пишет The Mirror.

По результатам встречи было решено, что в случае вторжения на Украину против России необходимо ввести «беспрецедентный пакет санкций». При этом лидеры назвали дипломатические переговоры «первоочередной задачей». «Они также согласились с тем, что международное сообщество не должно терпеть никаких действий, которые подрывают суверенитет Украины», — уточнили в пресс-службе премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Осенью прошлого года в зарубежной прессе появились сообщения, что Россия собирается вторгнуться на Украину. После этого лидеры западных стран заявили о подготовке санкций против Москвы, если она предпримет какую-либо агрессию в отношении Киева.

Так, издание The Telegraph накануне сообщило, что британский премьер-министр поддержал идею отключения России от системы SWIFT. Кроме того, он не исключает и введения санкций против газопровода «Северный поток-2».