СМИ: Великобритания рассмотрит поддержку отключения РФ от SWIFT

Великобритания рассматривает поддержку отключения России от международной платежной системы SWIFT в случае, если Москва нападет на Украину. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на собственные источники.

По мнению премьер-министра страны Бориса Джонсона, отмечает издание, возможные меры в случае вторжения не должны исключать и газопровод «Северный поток-2». Собеседники The Telegraph сказали, что, по словам Джонсона, некоторые мировые лидеры «могут не полностью осознавать риски, связанные с действиями России». Сейчас, передает издание, все правительство Великобритании наращивает работу и проводит по несколько ежедневных совещаний для подготовки к любой эскалации ситуации.

Ранее стало известно, что в Британии ожидают резкого роста цен на газ, так как опасаются, что Россия снизит поставки топлива в случае новых санкций. Также страна решила эвакуировать своих дипломатов с Украины.

О том, что вариант отключения РФ от SWIFT больше не рассматривается, сообщало 17 января немецкое издание Handelsblatt. Вместо этого планируется вводить санкции в адрес конкретных банков.