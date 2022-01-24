NYT: Байден собрался разместить в Европе дополнительные войска и авиацию

Как пишет The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации, власти Соединенных Штатов намерены расширить военное присутствие в регионе на фоне растущих опасений по поводу возможного вторжения России на Украину.

Ранее на встрече в загородной резиденции президента США Кэмп-Дэвид высокопоставленные представители Пентагона представили Байдену несколько вариантов действий. Они включают отправку от 1 тысячи до 5 тысяч военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится.

По словам источников газеты, ожидается, что Байден примет решение уже на этой неделе.