Госдеп объявил добровольную эвакуацию семей сотрудников посольства в Киеве

Госдепартамент США заявил о начале эвакуации семей американских дипломатов с Украины. Некоторым сотрудникам разрешили тоже покинуть страну в добровольном порядке. Американцам также рекомендовано уехать с Украины и не посещать Россию.

«Государственный департамент санкционировал добровольный отъезд наемных сотрудников США и распорядился об отъезде соответствующих членов семей из посольства в Киеве ввиду сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России»,— цитирует Reuters заявление ведомства.

«Есть сообщения, что Россия планирует масштабные военные действия против Украины. Условия безопасности, особенно вдоль границ Украины, в оккупированном Россией Крыму и на подконтрольном России востоке Украины, непредсказуемы и могут ухудшиться без предупреждения», — приводит Bloomberg текст сообщения.

В Госдепартаменте уточнили журналистам, что посольство работает, временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин остается в стране.

Ранее The New York Times писала, что Россия планирует эвакуировать своих дипломатов из посольства в Киеве. В МИД РФ опровергли эту информацию.

Фото: RFE RL