Когда миллиардеры плачут

По данным Bloomberg , Элон Маск (Elon Musk), богатейший человек мира, потерял $25.1 млрд — это 9% его состояния, Джеф Безоз (Jeff Bezos), основатель Amazon, не досчитался $ 20 миллиардов, Шангпенг Жао ( Changpeng Zhao) , СЕО криптобиржи Binance,— $ 17.7 млрд, Марк Цукербергер ( Mark Zuckerberg )— $ 10.4 миллиардов.

Понятно, что это «бумажные деньги», и на жизнь миллиардерам хватит. Значительнее больнее тем, кто вложился в рынок крипты , а она обвалилась весьма серьезно: биткойн потерял половину своей стоимости.

Bloomberg пишет, что единственный из первой десятки богачей мира, кто не только не пострадал на пошлой неделе всеобщего плача, но и еще и заработал — это Бернард Арно ( Bernard Arnault ), богатейший человек Франции (состояние $ 167 млрд) и один из столпов индустрии luxury (Moet, Hennessy Louis Vuitton ).