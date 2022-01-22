Названы сроки возможной эвакуации посольства США на Украине

Посольство США на Украине попросило Госдепартамент разрешить эвакуацию второстепенных сотрудников дипмиссии, сообщает CNN со ссылкой на источники. По их словам, эвакуация, вероятно, начнется на следующей неделе, при этом президент Украины Владимир Зеленский сказал госсекретарю США Энтони Блинкену, что это было бы «чрезмерной реакцией».

В Госдепе отказались от комментариев, сообщив лишь, что проводят тщательное планирование на случай чрезвычайных ситуаций. В т оже время источник телеканала, близкий к украинскому правительству, сообщил, что США проинформировали его о своих планах.

Накануне Bloomberg сообщал о подготовке Соединенными Штатами плана эвакуации семей своих дипломатов с Украины. По информации агентства, речь идет о сотрудниках, чья деятельность не критична для работы диппредставительств.

Фото: RFE/RL